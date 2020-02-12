'Türkler geliyor’ dünyaya açılacak

"Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi önceki akşam özel gösterimle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gösterime Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yapımcı Mehmet Bozbağ ve oyuncular katıldı. Bozbağ, filmin Avrupa'da vizyonda olduğuna dikkati çekerek, yakın zamanda ABD, Güney Kore, Pakistan ve Endonezya'da da vizyona gireceğini belirtti.

EN İYİ FİLMLER ARASINDA

'Filmde rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Serdar Gökhan, tarihi filmle alakalı, "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi, Türk sinemasında yapılmış en iyi filmler arasında yer alıyor. Hollywood'daki imkanlar bizde henüz olmamasına rağmen o ayarda bir iş çıkardık" diye konuştu.