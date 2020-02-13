Yeni aşkını köpek ele verdi

Uzun bir süredir adı yeni bir aşk haberiyle anılmayan Hadise, sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Köpeğin oyuncu Kaan Yıldırım’a ait olduğu ortaya çıkınca aşk iddiaları da gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Hadise, dün yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Hadise'nin köpekle çekilmiş fotoğrafı yeni bir aşka yelken açtığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Güzel şarkıcının paylaştığı kare Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkın kanıtı olarak yorumlandı. Hadise'nin yanındaki köpeğin, yakışıklı oyuncunun geçen yıl Ağustos ayında yaptığı paylaşımdakiyle aynı olduğu fark eden takipçiler onun yakışıklı oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtığını konuşmaya başladı.

BOŞANMANIN ARDINDAN

Hadise'nin geçen yıl Kasım ayında yaptığı "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem. Bir gün evlenirim ama 'Ben evlendim demem' açıklaması akıllara geldiyse de güzel şarkıcının menajeri tarafından bu aşk iddiaları yalanlandı. Kaan Yıldırım, 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ezgi Eyüboğlu'ndan geçtiğimiz yıl Haziran ayında boşanmıştı. Ayrılığın ardından Kaan Yıldırım'ın adı başta Demet Özdemir olmak adına bir çok ünlü güzelle aşk dedikodularına karıştı.