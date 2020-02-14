Aynı dili konuşuyoruz

Birlikte görüntülendiği Seçil Gür ile ilgili açıklama yapan Serdar Ortaç, “Kimyamız uydu. İkimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz ve bu çok iyi oluyor, onu öğrendim” dedi. Gür ise Ortaç’ı yakışıklı bulduğunu söyledi.

Ünlü popçu Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği Seçil Gür ile ilgili sessizliğini bozdu. Seçil Gür ile ilgili soruları yanıtlayan Ortaç, "Biz zaten tanışıyorduk, 10 yıldır arkadaşız. Şarkı yapıyoruz ve o vesile ile daha sık görüşüyoruz. Birlikte miyiz? Onu beraberken cevaplayalım. Şu an her şeyimiz güzel, yarın yine birlikteyiz " dedi. Serdar Ortaç konuşmasına "Kimyalarımız birbirine uydu, benden bilgili ve bu hoşuma gidiyor. İkimiz de aynı şeyleri konuşuyoruz ve bu çok iyi oluyor, onu öğrendim" diyerek eski eşi Chloe'ye gönderme yaptı.

RUS DEĞİL ADANALIYIM

Serdar Ortaç'la bir aydır ikinci kez görüntülenen ve ünlü şarkıcıyla aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Seçil Gür de yazılanlarla ilgili açıklama yaptı. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Gür, Serdar Ortaç'ı yakışıklı bulduğunu söylerken, "Şimdilik sami-miyiz sonu ne olur bilemem" diye konuştu. Bir yıldır tanıştıklarını belirten Seçil Gür, daha önce kendisi için Rus vatandaşı şeklinde çıkan haberlere de tepki gösterip "Lütfen bundan sonra Adanalı diye yazsınlar" dedi. "Bu birliktelik için rek-lam yakıştırması yapanlar olur mu?" sorusu üzerine "Buna ihtiyacım yok öyle bir yaşam felse-fem yok. Yaşam kalitesi yük-sek bir insanım" cevabını verdi. Son bir haftadır hakkında yazılıp çizilenlerden olumsuz etkilendi-ğini yüzünde uçuklar çıktığını da anlatan Gür, "Bir haftadır her yanım uçuk doldu" dedi.

KARARI KENDİ VEREMEDİ

"Serdar Bey'le uyumlu bir çift misiniz?" sorusu üzerine "Ona ben değil başkaları karar versin ama tabii ki de Serdar'ı yakışıklı buluyorum" şeklinde konuştu.