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2020 yazında rüzgarı esecek

2020 yazında Sibel Can rüzgarı esecek
Giriş Tarihi: 17.2.2020

Ünlü sanatçı Sibel Can, Sevgililer Günü konseri için Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel'de sahne aldı. Yaklaşık 3 saat sahnede en güzel aşk şarkılarını tüm sevenler için söyleyen Sibel Can, Nihan Peker imzalı elbisesiyle hayran bıraktı. Yani albümü için yakında stüdyoya gireceğini belirten sanatçı, albümünde birbirinden iddialı 12 şarkının yer alacağını belirterek "2020 yazı boyunca 'Sibel Can' rüzgarı estireceğiz" dedi.

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