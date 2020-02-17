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Her zaman her yerde Diva kırmızısı

Her zaman her yerde Diva kırmızısı
Giriş Tarihi: 17.2.2020

, son diktirdiği sahne kostümünü bir ay içinde tam üç kez giyerek hayranlarını şaşırttı. Sahnede hayli iddialı olan sanatçının, ateş kırmızısı rengindeki transparan kıyafeti neden üst üste giydiği merak konusu oldu.

Sahnelerin Diva'sı Bülent Ersoy, kırmızı transparan kostümünü 1 ay içinde 3 sahnede giydi. Günay Restoran'da sahne alan Diva Bülent Ersoy, tüm ısrarlara rağmen sadece sahne koridorunda görüntülendi. Ataköy Nosta Costa adlı mekan sahnesinde iki kez giydiği kıyafetle Günay'da çıkan Ersoy, kıyafetinin aynı olması nedeni ile röportaj vermek istemedi.

'YAKIŞIKLIYMIŞ, ÖP BARİ'
Şarkılarını seslendiren Bülent Ersoy, bu sırada "Bülent hanım sizi öpmek istiyorum" diye bağıran genç hayranını sahneye çağırdı. Önce elini öptüren Ersoy, daha sonra "Yakışıklı da çocukmuş, öp bari" diyerek yanağını uzattı.

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