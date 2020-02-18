“Hortumla dayak yedim”

Burcu Esmersoy, yıllarca ailesinden şiddet gördüğünü itiraf etti. Ünlü sunucu, “Babam tuvalette beni hortumla dövüyordu. 18 yaşıma kadar anneme ‘teyze’ demek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Ekranların güzelliğiyle büyüleyen başarılı sunucusu çocukluğunda yaşadığı travmalar ile herkesi gözyaşlarına boğdu. Bir YouTube programına konuk olan Esmersoy, geçmişiyle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Annesi başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar annesine 'teyze' demek zorunda kaldığını söyleyen Burcu Esmersoy, "Üvey babam muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem, 'Artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım" dedi.

'BANA HİÇ ACIMADI'

Bir babanın nasıl olması gerektiğini bilmediğini belirten Esmersoy, "Babanla ilgili bir ana git' dendiğinde hep evdeki küçük tuvalete kapatılıp hortumla hiç acımadan bana vurduğu anı hatırlıyorum" dedi. Babasıyla hiç görüşmediğini belirten Esmersoy, "Ablam 'Babam çok hasta pişmanlık yaşamamak için görüşelim. Seni görmek istiyor' dedi. Ofisine gittik. Çok soğuk, tanımadığım bir insan ama bir baba. Beni lütfen yargılamayın onun çok hasta ve zor durumda olduğunu gördüğüm zaman içimdeki rahatlamayı ve huzuru anlatamam" diye konuştu.

'HUZURA KAVUŞTUM'

Esmersoy sözlerini şöyle sürdürdü: "Babamın ablamla sert bir dille konuşmaya başladığını gördüğümde ben bir şey söylemek istiyorum diyerek, 'Şu anda seni bu kadar kötü bir durumda görüyor olmaktan duyduğum mutluluğu sana söylemek istiyorum. Allah'a olan inancımı çok artırıyor' dedim. Hayatımdaki kırılma noktalarından biri de ilk erkek arkadaşımı başka bir kadınla görmemdir. Babam gibi biriyle evlendim, o da beni aldattı."