Mahkemelik çift 6 dakikada boşandı

Ayrılmak istediği eşinin hesabından mahrem görüntüleri yayınlanan Berk Oktay’ın boşanma davası sonuçlandı. Merve Şarapçıoğlu’ndan resmi olarak boşanan Oktay’ın eski eşiyle diğer davalarının devam ettiği öğrenildi.

Oyuncu Berk Oktay geçtiğimiz yıl büyük bir skandalın konusu olmuştu. Mahrem görüntüleri sosyal medyaya düşen Berk Oktay, bu görüntüleri boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun sızdırdığını iddia etmiş ve dava açmıştı. Olaylı boşanma davası dün Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşti. Oktay ve Şarapçıoğlu'nun katıldığı duruşma 6 dakika sürdü. Herhangi bir gerginliğin yaşanmadığı dava sonucunda skandal çift, resmi olarak boşandı.

6 YIL HAPİS İSTEMİ

Berk Oktay, 2016 yılında 10 yıldır birlikte olduğu Merve Şarapçıoğlu ile evlenmişti. Mutlu bir birlikteliği olduğu sanılan çift boşanma kararı aldıktan sonra ortalık karıştı. Merve Sarapçıoğlu'nun hesabından, eşi Berk Oktay'ın mahrem görüntüleri yayınlandığı iddia edildi. Berk Oktay'ın şikayeti üzerine savcılık, Merve Şarapçıoğlu hakkında, "Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlemişti. aylarca süren mahkemede Şarapçıoğlu iddiaları reddetmiş hesabının hacklendiğini ve kendisinin görüntülerinin de olduğu için sanık değil mağdur olması gerektiğini söylemişti.

SANIK DEĞİL MAĞDURUM

Bu görüntüleri ünlülerin hesaplarını hackleyerek para isteyen siber suç çetelerinin sızdırdığını belirten Şarapçıoğlu'nun ifadelerine karşılık Berk Oktay, 2017 yılında eşiyle boşanma kararı aldıktan sonra bu paylaşımların kasıtlı olarak yapıldığını iddia etmişti.

GÖZÜNÜ KARARTMIŞ

Suçu eski eşinin işlediğine emin olduğun belirten Oktay, "Boşanmak istediğimi söylemem üzerine gözünü karartmış olması inanılmış şey değil. Kariyerimin bitmesini istedi. Ama olmadı. Umarım en ağır cezayı alır" şeklinde konuşmuştu.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI