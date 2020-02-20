Aşkın galası ‘Bayi Toplantısı'

Bir TV programı çekiminde tanışan Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ‘Bayi Toplantısı’ filminin galasında görüntülendi. Birlikte poz vermek istemeyen çiftin panik olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in bir süredir Ezgi Eyüboğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar sürerken Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı ise belgelendi.

SORULARI CEVAPLAMADI

Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam birlikte bir filmin galasına katıldı. Ayrı ayrı görüntü veren çiftten Ezgi Eyüpoğlu, muhabirlerin sevgilisi Oğulcan Engin ile ilgili soruları karşısında, "Bu akşam film izlemek için buradayım o yüzden başka bir şey konuşmak istemiyorum" diyerek cevap verdi. Çift, birlikte görüntülenmemek için büyük çaba sarf etti.



Ezgi Eyüboğlu'na bu balonları Oğulcan Engin'in aldığı iddia edildi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI