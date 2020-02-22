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evleniyor

Deniz Seki evleniyor
Giriş Tarihi: 22.2.2020

Şarkıcı , bir süredir birlikte olduğu ile evleneceğinin müjdesini verdi. 49 yaşındaki Deniz Seki, düğün tarihi için bir ay sonrasını işaret etti.

Ala şarkısının klip çekimlerini tamamlayan ünlü şarkıcı Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik, önceki akşam Arnavutköy Zıpkın Balık'ta arkadaşlarıyla yemekteydi. Mekan çıkışında İrfan Özçelik koşar adımlarla aracına yönelirken, Deniz Seki ve müzisyen arkadaşı Cansu Kurtçu gazetecilerle sohbet etti. Kendisine yöneltilen "Deniz hanım evlilik teklifi aldığınız ve 1 ay sonra düğün olacağı bilgisini aldık. Neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki soruya şaşıran başarılı şarkıcı, "Bilmiyorum artık. Bunu 1 ay sonra konuşuruz" diyerek evlilik sinyali verdi.

"DÜĞÜNÜ SONRA KONUŞURUZ"
Gazetecilerin düğün tarihiyle ilgili ısrarlı soruları karşısında utangaç tavırlar sergileyen Deniz Seki, Metin Arolat'ın yönetmenliğini yaptığı klibe gönderme yaparak "Bizim önceliğimiz, en büyük düğünümüz olan 'Ala' şarkısı. 24 Şubat'ta klibimiz çıkıyor. Düğünle ilgili daha sonra konuşuruz" dedi. Sevgilisinin özel aracına binen Seki, sokakta çiçek satan çocuklara da harçlık vermeyi ihmal etmedi.

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