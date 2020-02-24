Anne oldu, setleri özledi

Özcan Deniz, Burak Sağyaşar, Hatice Şendil, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu önceki akşam Maslak 1453'teki Balkabağı adlı mekanda evlenen bir arkadaşlarının düğününde bir araya geldi. Nikah sonrası şarkıcı Özcan Deniz sahneye çıkarak şarkılar söyledi. Çıkışta mekanı otoparktan terk eden Özcan Deniz, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Anne olduktan sonra dizi ve filmlerde rol almayarak oğlu Can ile ilgilenen Hatice Şendil setleri özlediğini söyledi.