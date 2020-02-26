Artık saklanmıyorlar

Ünlü Mimar Efe Kesgün, önceki gece Cihangir'de Oğulcan Engin'in sahibi olduğu Emily's adlı mekanda doğum günü partisi düzenledi. Ünlü mimarın doğum gününe magazin hayatının tanınmış simaları akın etti. Partiye katılan konuklar arasında mekanın sahibi Oğulcan Engin de vardı.

SAYAN İSTEMİYOR

Engin, partiye sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile el ele geldi. Geçtiğimiz günlerde arabada kırmızı ışıkta yakalanan çift ilk kez basın mensuplarının önüne el ele çıktı. Engin'e yeni sevgilisini, annesi Seda Sayan'ın beğenmediği haberleri sorulunca yeni sevgililer suskunluklarını muhafaza etti. Çift, bu soruya cevap vermeden mekandan ayrıldı.



Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu geçtiğimiz günlerde trafik ışıklarında görüntülenmişlerdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI