Aşıklar ayrılamadı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile arkadaşlarının doğum günü partisinde buluştu. Yorgun olan Mola, partiden erken ayrılsa da sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan bir türlü ayrılamadı. Evine gitmek için yeni aldığı arabasına bindi, fakat bir türlü hareket edemedi.