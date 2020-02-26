  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Aşıklar ayrılamadı

Aşıklar ayrılamadı

Aşıklar ayrılamadı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sevgilisi Mustafa Aksakallı ile arkadaşlarının doğum günü partisinde buluştu. Yorgun olan Mola, partiden erken ayrılsa da sevgilisi Mustafa Aksakallı'dan bir türlü ayrılamadı. Evine gitmek için yeni aldığı arabasına bindi, fakat bir türlü hareket edemedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşıklar ayrılamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN