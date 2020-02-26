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Ece’nin Şoray kanunları var

Ece’nin Şoray kanunları var
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Ece Gürsel, önceki gün 5 aylık hamile ablası Burçe Gürsel ile görüntülendi. Hedefinin oyunculuk olduğunu söyleyen Gürsel, "Türkan Şoray kurallarım var. Sevişmem, öpüşmem" dedi.

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