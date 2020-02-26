Ece Gürsel, önceki gün 5 aylık hamile ablası Burçe Gürsel ile görüntülendi. Hedefinin oyunculuk olduğunu söyleyen Gürsel, "Türkan Şoray kurallarım var. Sevişmem, öpüşmem" dedi.
Ece Gürsel, önceki gün 5 aylık hamile ablası Burçe Gürsel ile görüntülendi. Hedefinin oyunculuk olduğunu söyleyen Gürsel, "Türkan Şoray kurallarım var. Sevişmem, öpüşmem" dedi.
Ece’nin Şoray kanunları var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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