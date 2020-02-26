Ödül gecesi alışverişi

Irmak Ünal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, Altın Kelebek ödül töreni için alışverişe çıktığını söyledi. Ünal, uzun süre küs kaldığı babası Cihan Ünal ile aralarının çok iyi olduğunu belirtti.
Irmak Ünal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, Altın Kelebek ödül töreni için alışverişe çıktığını söyledi. Ünal, uzun süre küs kaldığı babası Cihan Ünal ile aralarının çok iyi olduğunu belirtti.
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