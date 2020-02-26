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Ödül gecesi alışverişi

Ödül gecesi alışverişi
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Irmak Ünal, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyuncu, Altın Kelebek ödül töreni için alışverişe çıktığını söyledi. Ünal, uzun süre küs kaldığı babası Cihan Ünal ile aralarının çok iyi olduğunu belirtti.

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