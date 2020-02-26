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umut oldular

Öğrencilere umut oldular
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Bir Demet Umut Derneği'nin, iş insanı Eren Şar'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen galasına birçok ünlü katıldı. Derneğin kurucu başkanı Mehmet Köymen'in 2020 koleksiyonu sergilediği gecede Yaşar İpek ücretsiz sahne aldı. Ayrıca Uğur Batur'un düzenlediği müzayedenin de tüm geliri burs havuzuna bağışlandı.

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