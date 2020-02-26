Sevgilim değil arkadaşım

Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi aranjör Emrah Karaduman önceki akşam bir bayan arkadaşıyla City's Nişanataşı'nda görüntülendi. Karaduman, yanındaki bayan arkadaşı için, "Sevgilim değil, yakın arkadaşım" dedi.
Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi aranjör Emrah Karaduman önceki akşam bir bayan arkadaşıyla City's Nişanataşı'nda görüntülendi. Karaduman, yanındaki bayan arkadaşı için, "Sevgilim değil, yakın arkadaşım" dedi.
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