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Sevgilim değil arkadaşım

Sevgilim değil arkadaşım
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi aranjör Emrah Karaduman önceki akşam bir bayan arkadaşıyla City's Nişanataşı'nda görüntülendi. Karaduman, yanındaki bayan arkadaşı için, "Sevgilim değil, yakın arkadaşım" dedi.

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