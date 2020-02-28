‘Durup dururken’ cevabı

Nükhet Duru, önceki gün twitter'da kendi-si ile ilgili yapılan bir paylaşıma verdiği cevap-la gündeme geldi. Bir kullanıcının "Nükhet Duru'dan durup dururken nefret etmem?" şek-lindeki paylaşımını alıntılayan sanatçı, "Durup dururken olmasına sevindim, bir sebepten ötürü olsaydı üzülebilirdim" ifadelerini kullandı. Sanatçının 30 binin üzerinde beğeni alan pay-laşımına destek veren hayranları "İşte Nükhet Duru klası" şeklinde yorum yaptı.