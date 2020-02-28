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‘Durup dururken’ cevabı

‘Durup dururken’ cevabı
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Nükhet Duru, önceki gün twitter'da kendi-si ile ilgili yapılan bir paylaşıma verdiği cevap-la gündeme geldi. Bir kullanıcının "Nükhet Duru'dan durup dururken nefret etmem?" şek-lindeki paylaşımını alıntılayan sanatçı, "Durup dururken olmasına sevindim, bir sebepten ötürü olsaydı üzülebilirdim" ifadelerini kullandı. Sanatçının 30 binin üzerinde beğeni alan pay-laşımına destek veren hayranları "İşte Nükhet Duru klası" şeklinde yorum yaptı.

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