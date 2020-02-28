Hakan Muhafız’a 'çalıntı' davası

Aksiyon dizisi Hakan Muhafız'ın yapım şirketi O3'e, çanıltı senaryo iddiasıyla dava açıldı. Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Netflix'te 3. sezonu yayınlanacak olan diziyi hukuken zorlu bir süreç bekliyor. Aralarında Söz dizisinin de olduğu birçok popüler dizinin senaristi Adem Bıyık, İstanbul 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme O3'ün itirazını kabul etmedi ve "bilirkişilerin incelemesine" karar verip, duruşmanın bir sonraki celsesini 24 Eylül 2020 olarak belirledi. Dizinin "Keremİstanbul'un Oğlu" adlı senaryosundan çalındığını iddia eden Bıyık, mahkemeye tüm benzerlikleri karşılaştırmalı olarak sundu.

"TARTIŞAMADIK BİLE"

Örneğin Kerem dizisinde İstanbul'da gizli kehanete ulaşarak geleceği yönetmeye çalışan 'Kılıçsızlar' adlı oluşum söz konusu. Hakan Muhafız'da dünyayı yöneten oluşum 'Ölümsüzler'. İki dizide de baş karakterleri yetiştiren kişilerin kökeni Fatih Sultan Mehmet'e uzanıyor. Bıyık "Senaryomu yapım şirketine uzun süre önce sundum. Onlardan cevap alamayınca başka şirketle anlaştım. Anlaştığım yapım şirketi söyleyince konudan haberdar oldum. O3'e ulaşmaya çalıştık fakat konuyu tartışacak zemin bile bulamadık" dedi.



Senarist Adem Bıyık