Miran’ın öğrendikleri Azize’yi yıkar

Atv'nin sevilen dizisi, Hercai, bu akşam 20.00'da 34. bölümüyle ekrana geliyor. Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Miran, aldığı intikamın bir yalan üzerine kurulu olduğuna emin olur. Gerçeklerin ağırlığı altında ezilen Miran, zor da olsa Reyyan'a gidebileceğini söyler.

DENGELER DEĞİŞİYOR

Diğer yandan Nasuh'un itirafı Şadoğlu ailesindeki tüm dengeleri değiştirir. Nasuh'un, Dilşah'a yardım eli uzatmadığını öğrenen Hazar otuz sene sonra öğrendiği gerçekle yıkılır. Yalanlarla kirletilmiş doğruların gölgesinde daha fazla yaşamak istemeyen Hazar ve Miran'ın öğrendikleri, Azize'nin imparatorluğunun yıkılmasına neden olur.