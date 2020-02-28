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O günleri sabırla bekliyor!

O günleri sabırla bekliyor!
Giriş Tarihi: 28.2.2020

Önceki akşam lise arkadaşlarıyla buluşan şarkıcı Defne Samyeli, çıkışta soru yağmuruna tutuldu. Geçtiğimiz günlerde karlar üzerinde mayo ile poz veren Samyeli, yakın zamanda ayrıldığı Cem Yılmaz kast edilerek "Pozlarınız, yıkılmadım ayaktayım pozu mu?" diye sorulmasına sinirlendi. Samyeli, "Yaptığım işleri benimle ilişkilendirdiğiniz günleri sabırla bekliyorum" dedi.

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