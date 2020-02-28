Yıllar önce yıllar sonra

90'lı yılların efsane ikilisi Oya-Bora, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Artık ikili olarak sahne almayan çiftin 2019 yılında verdikleri bir röportajda yayınlanan fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 32 yıllık birlikteliği geride bırakan, 2003 yılından bu yana da evli olan çift, birlikte yeniden bir projede yer alabileceklerini de söyledi.