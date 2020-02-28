  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Yıllar önce yıllar sonra

Yıllar önce yıllar sonra

Yıllar önce yıllar sonra
Giriş Tarihi: 28.2.2020

90'lı yılların efsane ikilisi Oya-Bora, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi. Artık ikili olarak sahne almayan çiftin 2019 yılında verdikleri bir röportajda yayınlanan fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. 32 yıllık birlikteliği geride bırakan, 2003 yılından bu yana da evli olan çift, birlikte yeniden bir projede yer alabileceklerini de söyledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıllar önce yıllar sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN