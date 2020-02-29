Ünlülerden hain saldırıya tepkiler

İdlib'de TSK'ya yönelik hain hava saldırısında şehit olan 33 askerimiz ve yaralanan 32 askerimiz için sanat camiasından taziye mesajları geldi. Türkiye'yi üzen bu acı gelişme sonrası pek çok ünlü, şehitlerimiz için sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı ve yapılan hain saldırıya tepkilerini dile getirdi.

"GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜ"

Hülya Koçyiğit, Beyazıt Öztürk, Hakan Altun, Cüneyt Arkın, Emel Sayın ve Pınar Altuğ şehitlerimize rahmet dilerken, yakınlarına sabır diledi. 'Gün birlik olma, tek yumruk olma günü' diyen İpek Açar, "Tüm dualarımız Mehmetçiğimizle" derken, Funda Arar, "Bu nasıl bir acı. İçimiz yandı. Şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaşanmasın bir daha yaşanmasın!" ifadelerini kullandı.

ERCAN AKGÜN