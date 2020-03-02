Sarışın Tekindor tanındığına şaşırdı

Ünlü film ve TV oyuncusu Zerrin Tekindor, önceki gece Asmalımescit Yakup'ta arkadaşının doğum günü yemeğine katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekan önüne çıkan Tekindor, flaşlar patlar patlamaz "Beni nasıl tanıdınız" diyerek hemen mekan içerisine kaçtı. Tekindor'un uzun bir aradan sonra saç rengini değiştirerek kendine 'sarışın kadın' imajı verdiği gözlerden kaçmadı.