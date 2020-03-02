Serenay ve Cem yakalandı

Aşklarıyla magazin dünyasını şaşkına çeviren Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz fena yakalandı! Daha önce sürpriz şekilde Atina'da hayranları tarafından görüntülenen ve aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, önceki akşam İstanbul'da bir arada görüntülendi. Serenay Sarıkaya, aşkını itiraf ettiği Cem Yılmaz'ı gece yarısı aracıyla evine bıraktı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz'la akşam yemeği yedikten sonra ünlü komedyeni Etiler'deki evinin önünde indirdi.

'HAYATIM, TEŞEKKÜR EDERİM'

Yılmaz, araçtan inerken Sarıkaya'ya, "Hayatım, teşekkür ederim. Kendine iyi bak" dedi. Bu sırada gazetecilere yakalanan çift şoke oldu. Serenay Sarıkaya'nın bir anda yüzü asıldı. Cem Yılmaz ise, "Cem Bey kusura bakmayın. İşimizi yapıyoruz. Anlayış gösterin" diyen muhabirlere nazikçe, "Ne diyeyim arkadaşlar. İyi geceler" diyerek içeri girdi.

TARHAN ABDULLAHOĞULLARI