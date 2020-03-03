‘Beatbox Şampiyonu’ Mando İzmir’e geliyor

Almanya'nıN en saygın tiyatro topluluklarından Theater Strahl 14'üncü İzmir Uluslararası Kukla Günleri kapsamında 'Sınıf Sınıf' isimli gösterisiyle İzmir'e geliyor. 6 Mart Cuma akşamı 20.00'de Sabancı Kültür Sarayı'nda sergilenecek gösterinin en ilginç yanlarından biri oyunun müziklerini canlı olarak birçok kez Almanya beatbox şampiyonu olan Mando'nun yapıyor olması. Dünyada her geçen gün daha fazla kişinin takip ettiği bir tür olan mask tiyatrosunun çok iyi örneklerinden sayılan eğlenceli oyun bir sınıftaki öğrenciler arasında gelişen komik olaylar üzerine kurulu.