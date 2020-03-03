Helin Avşar içti arkadaşı öfkelendi

Bir mekanda kız arkadaşıyla akşam yemeği yiyen Helin Avşar, mekan çıkışında ayakta durmakta güçlük çekti. Yanındaki arkadaşı ise görüntü alan gazetecilere ağza alınmayacak küfürler etti.

Hülya Avşar'ın kabına sığmayan kardeşi Helin Avşar önceki akşam Ulus Papermoon isimli mekanda kız arkadaşı ile akşam yemeği yedi. Yemekte alkolü fazla kaçıran Helin Avşar'ın mekan içinde garsonlarla tartıştığı ve küfürleştiği iddia edildi. Mekan çıkışında ayakta durmakta zorluk çektiği görülen Helin Avşar, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Alkollü değilim, şimdi çekiyorsunuz ama yarın rahatsız olacağım" derken konuşmakta bile güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı.

HAKARETLERE TEPKİSİZ KALDI

Bu sırada görevini yapan habercilere Helin Avşar'ın yanındaki arkadaşı hakaretler yağdırdı. Mekandan birlikte çıktıkları Avşar'ın arkadaşı gazetecilere "Yeter artık b... çıkardınız ama. S...tirin gidin, çekmeyin! Laf anlamıyor musunuz" diye küfürler savurdu. Alkollü Helin Avşar ise bu sözlere tepkisiz kaldı. Mekan çalışanları tarafından aracına güçlükle bindirilen Helin Avşar, hızla olay yerinden uzaklaştı.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI