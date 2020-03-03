90'ların başında söylediği 'İstemiyorum Baba' şarkısı ve özellikle uzun süre ekranda sunduğu 'Saklambaç' yarışmasıyla hafızalara kazınan güzel şarkıcı Rüya Ersavcı, geçtiğimiz günlerde Pal Nostalji Radyo'da Hakan Küfündür'ün konuğu oldu. Ersavcı 15 yıl aradan sonra sahnelere geri döndüğünü ve çok yakında Erdal Çelik'le ortak bir projede yer alacağını müjdeledi.
Rüya Ersavcı yeniden sahnelerde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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