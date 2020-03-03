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Sarkıcı Alişan, oğlu ’la alışverişte

Sarkıcı Alişan, oğlu Burak’la alışverişte
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Şarkıcı Alişan oğlu Burak ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. AVM'deki çocuk mağazalarında alışveriş yapan Alişan, yürümeye başlayan oğlu Burak'ı bol bol yürüttü.

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