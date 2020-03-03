Şarkıcı Alişan oğlu Burak ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. AVM'deki çocuk mağazalarında alışveriş yapan Alişan, yürümeye başlayan oğlu Burak'ı bol bol yürüttü.
Şarkıcı Alişan oğlu Burak ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. AVM'deki çocuk mağazalarında alışveriş yapan Alişan, yürümeye başlayan oğlu Burak'ı bol bol yürüttü.
Sarkıcı Alişan, oğlu Burak’la alışverişte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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