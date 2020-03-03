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Sıkıntıdan öğrenmeye başladı

Sıkıntıdan Farsça öğrenmeye başladı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Bir yıldır aşk yaşadığı İranlı basketbolcu Roham Kabir'i görmek için Tahran'a gidip korona virüs yüzünden dönemeyen 21 yaşındaki oyuncu İlayda Akdoğan, bunalıma girdi. İran'da mahsur kalan ve ne zaman dönebileceği hakkında fikri olmayan güzel oyuncu, salgınlar yüzünden uçuşların iptal edilmesi üzerine sevgilisinin evinde karantina hayatı yaşıyor. Sokağa bile çıkamayan ve iyice sıkılan İlayda, zamanını geçirmek için Farsça eğitimi almaya başladı.

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