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gazetecilere ‘Size küstüm’ dedi

Teoman gazetecilere ‘Size küstüm’ dedi
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Geçtiğimiz hafta Cihangir'de görüntülenen ünlü şarkıcı Teoman, "Tükenmişlik sendromu yaşıyorum, kendimi emekliye ayıracağım' diyerek çıktığı ilk konserinde söylediklerini yalanlayarak hayranlarına, "Endişelenmeyin, korkmayın, emekliye ayrılmıyorum" demişti. Geçtiğimiz akşam Cihangir sokaklarında görüntülenen Teoman, "Nasılsınız, her şey yolunda mı diye hatırını soran gazetecilere, "Bana bir şey sormayın. Ben size küsüm" diyerek evinin yolunu tuttu.

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