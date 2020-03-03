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kamuflajsız çıkmadı

Yılmaz Morgül kamuflajsız çıkmadı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Türkiye'nin İncileri adlı ödül gecesi önceki akşam Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleşti. Geceye askeri kamuflaj giyerek katılan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, "Ben Türk halkıyla, Türk askeri arasında empati yapmak için bu kutsal kıyafeti giydim. Türkiye'nin her noktasında askerlerimize moral konseri veriyorum. Bugünlerde yastayız. Tokat'ta şehit ailesini ziyaret ettim. Çok üzüldüm, çok ağladık aileyle" dedi.

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