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ile dans için topuklu giymedim’

‘Zeki Müren ile dans için topuklu giymedim’
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Üç yıl önce üçüzleri Alin, Lara ve Selin'in eğitimleri için Amerika'nın Miami kentine yerleşen Türkiye ve Avrupa eski güzeli Neşe Erberk, uzun bir aradan sonra önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

HEYECANLIYDI
Türkiye'de 42 anaokulu olduğunu ve yılda üç kez ana okullarını ziyaret için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Erberk, yine bu yüzden İstanbul'da bulunduğunu söyledi. Erberk, 1984'e girdiğimiz yılbaşı özel eğlence programında Zeki Müren ile olan dansının sorulması üzerine, "18 yaşındaydım o yıl. Türkiye güzeli seçilmiştim ama Avrupa güzeli bile değildim daha. Çok heyecanlanmıştım. Zeki Müren'le dans edeceğim önceden belliydi ve ondan çok uzun görünmemem için topuklu giymemem istenmişti" dedi.

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