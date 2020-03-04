"My Life Is Going On" Remix'i ile dünya listelerinde tekrar yer bulan ünlü Dj Burak Yeter, önceki akşam Etiler Nusret çıkışı görüntülendi. Ünlü Dj, rus şarkıcı Lusia Chebotina ile çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok yakında Chebotina ile birlikte yapacakları remix çalışması için toplantı yaptıklarını dile getiren Yeter, "Bu yaz bizim yazımız olacak. Remix çalışmamız çok yakında dünya müzik listelerinde" dedi.
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