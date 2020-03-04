  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > ‘Bizim yazımız olacak’

‘Bizim yazımız olacak’

‘Bizim yazımız olacak’
Giriş Tarihi: 4.3.2020

"My Life Is Going On" Remix'i ile dünya listelerinde tekrar yer bulan ünlü Dj Burak Yeter, önceki akşam Etiler Nusret çıkışı görüntülendi. Ünlü Dj, rus şarkıcı Lusia Chebotina ile çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok yakında Chebotina ile birlikte yapacakları remix çalışması için toplantı yaptıklarını dile getiren Yeter, "Bu yaz bizim yazımız olacak. Remix çalışmamız çok yakında dünya müzik listelerinde" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bizim yazımız olacak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN