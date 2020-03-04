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Burcu şık ve zarif

Burcu şık ve zarif
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine gelen Esmersoy, yaptığı alışveriş sonrası Markalar Sokağı'nda görüntülendi. Şıklığı ve zarafeti ile göz dolduran başarılı sunucu, özel aracının gelmesi ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

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