Spontane buluşma

Güzel oyuncu Tuğba Büyüküstün, önce-ki akşam yakın arkadaşları Meriç Aral, Özge Özpirinç-çi, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu ve sevgilisi Umut Evirgen ile birlikte Sua-diye'de bir mekan çıkı-şı görüntülendi. Kendisine sorulan soruları yanıtla-yan güzel oyuncu, "Spon-tane bir gündü aslında hep birlikte bir anda karar verdik" dedi. Büyüküstün, muhabirle-rin "Boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz sizleri göremiyo-ruz" sorusuna ise, "Boş vakit-lerimi çocuklarıma ayırıyo-rum ve onlarla geçiriyorum" şeklinde yanıt verdi.