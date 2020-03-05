Ağlatan ödül

Alman oyuncu Wilma Elles Türkiye'ye yerleştikten sonra Kerem Göğüş ile evlenerek ikiz kızlarını dünyaya getirdi. İşi ile ilgili birçok ödül alan Wilma Elles'i hiçbir ödül bu kadar duygulandırmamıştı. Bir ödül töreninde yılın annesi seçilen Elles, tüm salona duygu dolu anlar yaşattı.

ANNE YOKSA

'Yılın Annesi' seçilen Wilma Elles, ödülünü almak için sahneye çıktığında yere oturarak ağlamaya başladı. 2016 yılında kanserden kaybettiği annesi aklına gelen Elles, "Benim annem yok artık. Maalesef rahmetli oldu. Bazen anne yoksa kalkamıyoruz. Bütün anaları buradan selamlıyorum" şeklinde mesaj verdi ve geceye katılan herkesi duygulandırdı.

Annesini kaybeden oyuncu "Bütün anaları selamlıyorum" dedi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI