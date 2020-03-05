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Koronadan korkuyor

Koronadan korkuyor
Giriş Tarihi: 5.3.2020

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, önceki akşam objektiflere takıldı. Dermancıoğlu, çekimleri Adana'da süren dizinin setine verilen iki günlük arayı değerlendirdiğini belirtti. Hızla dünyada yayılan corona virüsü nedeniyle uçağa binerken endişe yaşayıp yaşamadığı sorulan Dermancıoğlu, "Korkmuyor değilim. Panik olsam da gidip gelmek zorundayım" diye konuştu.

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