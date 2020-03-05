Uğur Akkuş baba olmak istiyor

Ebru Şallı önceki akşam eşi Uğur Akkuş'la Yeniköy Azur'da yemek yedi. Yaklaşık dört saat kaldıkları mekandan ayrılırken objektiflere yakalanan ünlü çift, gazetecilerin "Geçtiğimiz gün bir hastaneden çıkarken görüntülendiniz. Biz bebek geliyor sandık" sözlerine Ebru Şallı "Yok, hastanede değildim. Cilt bakımına gitmiştim. Orayı hastane sanmışlar. Eşim beni almaya gelmişti" derken Uğur Akkuş "İnşallah. Dua edin bizim için" cevabını verdi.