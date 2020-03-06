Babadan Serdar Ortaç’a onay çıktı

Yaklaşık iki aydır Serdar Ortaç ile birlikte olan şarkıcı Seçil Gür, babasının yaşadığı aşka onay verdiğini söyledi. Önceki gün babasıyla alışverişte görüntülenen Gür, "Babam her şeyden haberdar. Serdar beyle tanışmadı daha ama beraberliğime onay verdi" dedi.