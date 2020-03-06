  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Gençlerin ilgisi mutlu ediyor

ilgisi mutlu ediyor

Gençlerin ilgisi mutlu ediyor
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün İstanbul'da bir AVM girişinde gazetecilerle sohbeti sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Altuğ'un bir anda çevresini saran bir grup öğrenci, birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Öğrencilerle özçekim yapan Altuğ, "Gençler tarafından sevilmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençlerin ilgisi mutlu ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN