Gençlerin ilgisi mutlu ediyor

Oyuncu Pınar Altuğ, önceki gün İstanbul'da bir AVM girişinde gazetecilerle sohbeti sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Altuğ'un bir anda çevresini saran bir grup öğrenci, birlikte fotoğraf çektirmek istedi. Öğrencilerle özçekim yapan Altuğ, "Gençler tarafından sevilmek beni çok mutlu ediyor" dedi.