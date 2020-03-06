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Halı saha maçından vazgeçmiyor

Halı saha maçından vazgeçmiyor
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında kolu kırılan şarkıcı Berkay "Futboldan ayrı kalamam. Ölümüne halı saha maçına devam. Bu durum sahneye çıkmama engel değil" dedi. Nişantaşı'ndaki bir mekanda kırık koluyla objektiflere yansıyan şarkıcı, yıllardır arkadaş grubuyla her pazartesi halı saha maçı yaptıklarını söyledi.

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