Halı saha maçından vazgeçmiyor

Arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında kolu kırılan şarkıcı Berkay "Futboldan ayrı kalamam. Ölümüne halı saha maçına devam. Bu durum sahneye çıkmama engel değil" dedi. Nişantaşı'ndaki bir mekanda kırık koluyla objektiflere yansıyan şarkıcı, yıllardır arkadaş grubuyla her pazartesi halı saha maçı yaptıklarını söyledi.