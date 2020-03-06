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“Nispet yapmadım sadece arkadaşız”

“Nispet yapmadım sadece arkadaşız”
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Şarkıcı Defne Samyeli eski bankacı ve yeni komedyen Kaan Sekban ile ayrıldığı sevgilisi Cem Yılmaz'a nispet yaptığı iddialarını yalanladı. Samyeli "Kaan benim çok eski arkadaşım, öyle bir şey yok" dedi. Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ı takipten çıktığı da hatırlatılan Samyeli "Arkadaşlar benim gündemim işim" dedi.

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