Reyyan’ın korkuları devam ediyor

ATV'nin iddialı dizisi Hercai bu akşam 35. bölümü ile ekrana geliyor. Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı sonsuza kadar değişmiştir.

AZİZE VE MİRAN SAVAŞI

Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Reyyan, Azize'nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran'ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar.