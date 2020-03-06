  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Sarmaşık > Reyyan’ın korkuları devam ediyor

’ın korkuları devam ediyor

Reyyan’ın korkuları devam ediyor
Giriş Tarihi: 6.3.2020

ATV'nin iddialı dizisi Hercai bu akşam 35. bölümü ile ekrana geliyor. Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı sonsuza kadar değişmiştir.

AZİZE VE MİRAN SAVAŞI
Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Reyyan, Azize'nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran'ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Reyyan’ın korkuları devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN