Yeni şarkı ‘yalan’ oldu!

Yalan adlı yeni şarkısının yeterince ilgi görmediğini kabul eden genç şarkıcı Aleyna Tilki, “Farklı bir kitleye hitap ettim” dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki önceki akşam kız kardeşi ile birlikte Bebek Otel'de akşam yemeği yedi. Çıkışta kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aleyna Tilki "Yalan" şarkısının yeterli tepkiyi almadığı yönündeki eleştirilere "Ülkecek zor bir dönem geçiriyoruz. Ben de şarkı ile ilgili çok bir paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu o yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Benim şarkılarımın hepsi ilk çıktığında tepki çekiyor. Benim amacım bu şarkıda herkesin zevki değil, zevklerini beğendiğim insanların beni beğenmesiydi. Farklı bir kitleye hitap ettim" dedi.

BABAYA GÖNDERME

Son günlerde babasının sosyal medyada Aynur Aydın ile ilgili yaptığı yorumlarla ilgili olarak "Onlar anne baba. Bizim gibi profesyonel değiller. Bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler" sözleriyle babasına gönderme yaptı.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI