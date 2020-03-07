Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Çukur dizisinin çekimleri Yeniköy'de devam ederken, gazetecilere çalışanlar tarafından müdahale edildi. Set çalışanları gazetecilerin önüne geçerek, "Size çekim yaptırmayacağız. Şirketimiz kesin talimat verdi. Kim olursanız olun görüntü alamazsınız" diyip muhabirlerin üstüne yürüdü. Bu sırada umursamaz tavırlar sergileyen İynemli de, "Görüntü alınmasın. İstemiyorum" dedi.
Basın mensuplarının görüntü almasına izin vermeyen çalışanlar, objektifleri kapattı.
TARHAN ABDULLAHOĞULLARI
Çukur’un setinde basına müdahale haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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