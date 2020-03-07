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Art Show Türkleri ağırladı

New York Art Show Türkleri ağırladı
Giriş Tarihi: 7.3.2020

New York Manhattan'da düzenlenen SCOPE Çağdaş Sanat Fuarı'na bu yıl ilk kez bir Türk sanatçı derneği grup olarak kabul edildi. Eserleri çok beğenilen Çağdaş Türk Sanatçıları Derneği (ACT) Başkanı Nazan Gündüz, "Sanat ülkemiz ve uluslararası platformlar arasında yeni köprüler kuruyor. Sanatçılar kendi kapılarını kendi açmalıdır. Yeter ki çalışma azminiz ve vatan sevginiz olsun" dedi.

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