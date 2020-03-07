Fashion Week’ten Mehmetçiğe destek

Antalya’da 3’üncüsü yapılan Fashion Week, 3 defileyle başladı. Türk bayrağının yansıtıldığı ekran önünde asker selamı vererek İdlib’deki Mehmetçiğe destek olan mankenler ayakta alkışlandı.

Merkezi Antalya'da bulunan EMY Organizasyon&Ajans tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020, 3 modacının defilesiyle başladı. Moda günlerinin ilk akşamında Burcu Kandemir, Serpil Dinç ve Haktan Bucke'nin 2020 ilkbaharyaz koleksiyonları tanıtıldı. 5 yıldızlı otelde yapılan defilede moda tasarımcısı Haktan Bucke imzasını taşıyan 'beachwear- kokteyl' koleksiyonunu tanıtan mankenlerin giydikleri mayo, bikini ve plaj elbiseleri göz doldurdu. Ünlü isimler Ece Begüm Yücetan, Gizem Yıldırım ve Bürde Aslan'ın yanı sıra 30 manken podyumda yürüdü. Serpil Dinç ve Burcu Kandemir'in koleksiyonlarını izleyen modaseverler, cep telefonlarının kameralarıyla defilenin her anını kaydetti, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.



'ASKERİMİZİN YANINDAYIZ'

Organizasyonu yapan Emy Organizasyon&Ajans Kurucusu Eda Meltem Yılmaz, "3 gün sürecek etkinliğimizin ilk gününde tüm askerlerimize selam gönderdik, onların yanında olduğumuzu hissetmelerini istedik" dedi. Moda tasarımcısı Serpil Dinç de "Kadının özgür ruhunu düşünerek tasarladığım koleksiyonum tanıtıldı. Defile finalinde ise mankenlerin asker selamıyla bütün salon tek yürek oldu" diye konuştu.



TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİLER

Serpil Dinç'in abiye ve gece kıyafetlerinin tanıtımının ardından ekrana yansıtılan Türk bayrağı önünde asker selamı veren mankenler, İdlib'deki Mehmetçiğe desteklerini gösterdi. Bu esnada ayağa kalkan konuklar, alkışlarıyla bu mesaja eşlik etti.