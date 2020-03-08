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’la arkadasız”

“Boran’la arkadasız”
Giriş Tarihi: 8.3.2020

Genç oyuncu Miray Daner, City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıdı. Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra adı diğer bir oyuncu Boran Kuzum ile çıkan Daner, "Boran'la aramızda aşk yok sadece arkadaşız" demekle yetindi. Sosyal medyada birbirlerine kalp emolojileri attıklarının hatırlatılması üzerine ise, "Onlar arkadaşça kalpler, başka anlam çıkarmamak gerek" dedi.

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