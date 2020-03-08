Cem’den ihanetin itirafı geldi

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti önceki akşam İstanbul Reşitpaşa'daki bir mekanda yemek yedi. Minik bir hayranlarıyla sosyal medyada görüntüleri çıkan çift, uyumlu halleriyle dikkat çekti.

BU KEZ KAÇMADILAR

Daha önce görüntülenmemek için köşe bucak kaçan ikili bu kez hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Cem Yılmaz muhabirlerin "Sizleri beraber görüntülüyoruz" sözlerine "Evet, çok heyecanlıyız. Ayrı ayrıyken olan rollerimizi biliyorsunuz. Ben sinirli, Serenay biraz daha sakin oluyor. Şimdi rolleri değişeceğiz ve tam tersi olacak" dedi. İlişkilerinin nasıl başladığı sorusuna ise Yılmaz, "İlişkimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı. Gördüğünüz gibi neşeli ve mutluyuz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" sözleriyle yanıt verdi.



'BU KONULAR OLMAZ

Muhabirlerin, eski sevgilileri Defne Samyeli ve Kerem Bürsin hakkındaki sorularına sinirlenen Cem Yılmaz, "Bu konulara girecekseniz olmaz" şeklinde cevap verdi. Her sevgilisine geleneksel olarak bir şarkı söyleyen Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya için aracına binerken Yalın'ın "Küçücüğüm Her şeyim" şarkısını söyledi.