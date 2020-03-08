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Cnegiz İmren: ‘Dünyanın iki yüzlü tutumu kanıma dokunuyor’

Cnegiz İmren: ‘Dünyanın iki yüzlü tutumu kanıma dokunuyor’
Giriş Tarihi: 8.3.2020

Romantik şarkıların önemli isimlerinden biri olan Cengiz İmren, Etiler Sahne İstanbul'da muhteşem bir performansa imza attı. Geçmişten günümüze dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendiren İmren, müzikseverleri duygusal bir yolculuğa çıkardı. ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Dinleyicilerle sohbet eden İmren, "Sosyal medyada bir fotoğrafa denk geldim, öyle büyük utançlar içeriyordu ki anlatamam. Aylan Bebek için timsah gözyaşı döken Avrupa, şimdi aynı bebeklerin botlarını mızraklarla deliyor" sözleri ile mültecilere yapılan zulme tepki gösterdi. Hollywood yıldızlarını da topa tutan İmren, "Ülkemizde bir iki tur atıp iki sırt sıvazlarlar ama böyle zamanlarda hiç görünmezler. Dünyanın bu iki yüzlülüğü kanıma dokunuyor" diye konuştu.

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